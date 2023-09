Fazenda 15: Madrugada tem treta entre Shay e Lumena e reclamações dos peões

Após a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023 (Record), vencida por Yuri, os peões tiveram uma noite tranquila e repleta de conversas na sede. Já do outro lado, no Paiol, o destaque da noite foi o desentendimento entre Lumena e Shayan. Confira no resumo!

Shay faz acusações contra Lumena

A Fazenda 2023: Lumena e Shayan se desentendem no Paiol Imagem: Reprodução/PlayPlus

No Paiol, Shayan acusou Lumena de "combinar jogo" com WL Guimarães antes do confinamento para A Fazenda 15.

Lumena e WL se conheceram antes do reality, no De Férias com o Ex Celebs (MTV). A ex-BBB chorou, mas não deixou a acusação passar batido.

"Podre, baixo nível passa isso pela sua cabeça. Antiético! Você que levou para um lado desrespeitoso ao achar que eu ia combinar algo com alguém", disse Lumena.

Cariúcha reclama de Sheherazade

A Fazenda 2023: Cariúcha reclama de Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Márcia Fu e Sander, Cariúcha mostrou estar irritada pela convivência com Rachel Sheherazade: "Só come e caga".

A cantora reclamou que a jornalista "não faz nada". "Ela dorme o dia todo. Não lava um prato, um copo. Manda embora para casa! Dorme em casa. Fica aqui dando despesa."

Radamés lamenta perder prova

A Fazenda 2023: Radamés reclama após a Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em um papo com Márcia Fu e Henrique, Radamés lamentou ter perdido a primeira Prova do Fazendeiro da temporada — que teve como tema futebol. Isso porque ele é atleta e joga como volante em um time do Distrito Federal.

"Estou triste comigo. Não é porque o Yuri ganhou. Se fosse qualquer outra prova, de qualquer outro jeito, eu não estaria assim", afirmou.

Márcia Fu x Simioni?

A Fazenda 2023: Márcia Fu fala de Kamila Simioni Imagem: Reprodução/PlayPlus

Por sua vez, Márcia Fu contou que levou uma "alfinetada" de Kamila Simioni. Segundo a ex-atleta, a troca de farpas aconteceu ontem.

"Ela passou perto de mim e falou baixinho: 'Não se mete comigo'. Falou para me desestabilizar, como se ela tivesse jogando no ar", disse a peoa.

