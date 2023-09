Peoa reclama de sujeira na sede de A Fazenda 2023: 'Banana no banheiro'

Jaquelline reclamou com seus colegas na sede de A Fazenda 2023 (Record) a respeito da bagunça que os peões tem deixado na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Jaquelline: "Tirei uma casca de banana lá de fora. Depois tinha outra. Não vou tirar. Não sou empregada de ninguém. Uma hora eu tiro. Duas, três, já é palhaçada, já é demais".

A ex-BBB disse que encontrou os restos de comida nas áreas externas. "Estavam largadas nas áreas".

Ela completou. "Já achei banana dentro do banheiro. Mas aí sabe o que vou fazer? Vou falar mais nada. Vou me fazer de louca. Não é meu".

Vou começar a me importar só com as minhas coisas se não toda hora você tá arrumando o que não é seu. Jaquelline

Eita! @JaqueGrohalski reclama para colegas de confinamento que tem achado cascas de bananas até no banheiro da sede



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/kH1dvjrpy2 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 20, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que entre na Fazenda? Resultado parcial Total de 15000 votos 7,16% Alicia X imagem: Reprodução/Youtube 14,68% Cezar Black imagem: Globo/João Cotta 30,08% Erick Ricarte imagem: Edu Moraes/RecordTV 8,75% Igor Freitas imagem: Reprodução/Instagram 0,78% JP Venancios imagem: Reprodução/Youtube 3,19% Lumena Aleluia imagem: Reprodução/Instagram 8,83% Nadja Pessoa imagem: Edu Moraes/Record 5,76% Sol do Deboche imagem: Reprodução/Record 14,15% Shayan imagem: Reprodução/Playplus 6,62% Whendy Tavares imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 15000 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural