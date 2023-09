'Não se mete comigo': Márcia revela indireta que recebeu de peoa na Fazenda

Na madrugada de hoje em A Fazenda 2023 (Record), em conversa com Henrique e Radamés, Márcia Fu contou que levou uma "alfinetada" de Kamila Simioni.

Segundo a ex-atleta, a troca de farpas aconteceu ontem, em um momento em que ela estava brincando com um dos peões.

"Eu fiquei meio p*ta, mas respirei. Pensei que ela tava querendo me tirar do sério, porque qualquer pavio me acende...", começou Márcia.

"Ela passou perto de mim e falou baixinho: 'Não se mete comigo'. Falou para me desestabilizar, como se ela tivesse jogando no ar", disse a peoa.

