Shay acusa Lumena de combinar jogo com peão fora da Fazenda 15: 'Podre'

Lumena e Shayan tiveram um breve desentendimento no Paiol de A Fazenda 2023 (Record): o empresário acusou a ex-BBB de "combinar jogo" com WL Guimarães antes do reality show.

Lumena e WL se conheceram antes de A Fazenda 15, no De Férias com o Ex Celebs (MTV). Ao longo do programa, os dois trocaram alguns beijos.

Ex-BBB chorou e pediu respeito. "Podre, baixo nível passar isso pela sua cabeça. Antiético! Você que levou para um lado desrespeitoso ao achar que eu ia combinar algo com alguém. Respeita a minha história! Eu tenho ética e uma equipe que cuida muito bem da minha carreira. Palhaçada! Trabalho com transparência na minha vida."

Quando você me acusa de uma coisa suja, isso fere os meus valores familiares. Em nenhum momento eu iria mandar mensagem para alguém para a gente ficar junto porque poderia ser benéfico. Primeiro, porque isso foge do meu controle e o Brasil todo está vendo. É baixo! É mais baixo ainda quando você prefere me expor e priorizar um homem. Lumena

Nadja advertiu Shayan sobre suas falas e o empresário tentou se explicar. "A gente teve uma interação e eu falei que vi movimentos em que ela parecia ter vindo para proteger uma pessoa, com combinações."

Minutos depois, Shay pediu desculpas para Lumena. Os dois se abraçaram e disseram que tudo estava resolvido.

