Cariúcha reclama de peoa de A Fazenda 2023: 'Só come e caga'

Em conversa com Márcia Fu e Sander na sede de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha mostrou estar irritada pela convivência com Rachel Sheherazade: "Só come e caga".

A cantora reclamou que a jornalista "não faz nada". "Ela dorme o dia todo. Não lava um prato, um copo. Manda embora para casa! Dorme em casa. Fica aqui dando despesa."

Márcia Fu também falou mal de Sheherazade. "De boa, não vou admitir. Eu mando ela para a roça. Não quero nem saber se acham que ela é forte. Mando com força."

Sander concordou com a ex-atleta. "É melhor do que mandar alguém do nosso grupo."

