Sabrina Sato sobre sexo com ex-marido: 'Marcava hora quando era casada'

No Sobre Nós Dois de hoje, Sabrina Sato e Marcelo Adnet receberam Antonio Fagundes com Alexandra Martins e Eduardo Sterblitch com Louise D'Tuani. Na ocasião, Sato falou que marcava para transar com seu ex-marido, Duda Nagle.

Sexo com hora marcada: "Gosto de planejar. Eu marcava hora quando era casada, achava importantíssimo. Era toda quinta às 19h. Não deu certo não, por isso estou aqui agora. Mas acho que funciona para quem tem pouco tempo, agenda lotada."

A apresentadora ainda disse que já dormiu na 'hora H': "Já dormi transando, bêbada, cansada".