Gracyanne come 1,2 mil ovos por mês e não lembra de sabor de alimentos

Gracyanne Barbosa, 39 , para a Glamour

1200 ovos por mês: "Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma alimentação, são 8 ovos por refeição Eu amava pizza, foi uma das coisas que senti bastante falta no começo, até que comecei a fazer fit e quando percebi já nem sentia mais falta, tudo é questão de adaptação. Faz mais de 15 anos que não como nada fora da minha dieta, então mal consigo nem lembrar o sabor, disse.

Jojo Todynho: "Jojo é uma mulher maravilhosa, eu me divirto demais com ela e amo quando ela diz que me tem como exemplo. O meu recado para as mulheres é: não desista daquilo que você quer, acredite mais em você, coloque o foco, determinação e seu querer a frente de tudo, assim nada e ninguém poderá te impedir. Vamos à luta, você consegue!", incentiva a influencer.