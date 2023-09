Datena ironiza Marcos Braz após agressão em shopping: 'Dá uma focinheira'

Datena acredita que a atitude de Braz não foi compatível com a posição que ele ocupa na diretoria do time. "Ninguém tem o direito de atrapalhar a vida de ninguém enquanto está passeando - mas o cara [Braz] também devia ter consciência do cargo dele e evitar esse confronto com torcida. Como é que pode o vice do Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, dar uma mordida em um torcedor? Isso foi uma covardia."

O âncora do Morumbi ainda responsabilizou Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, pelo inferno astral que o clube enfrenta. "Quando o clube vai mal, o princípio de tudo é esse Sampaoli. Onde esse Sampaoli vai, ele cria confusão. Acho que não é o treinador que falam que ele é. Cria confusão para caramba, discute com jogador, discute com imprensa... O Flamengo já devia ter mandado o Sampaoli embora!"