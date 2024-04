Luciano Huck cogita quadro de 'crush para Belo' no Domingão: 'A vida segue'

Belo, 50, marcou presença na edição deste domingo (28) do Domingão com Huck (Globo) para cantar seus sucessos e ser jurado do quadro Dança dos Famosos. De quebra, o cantor ouviu que poderia ganhar um quadro para achar um novo amor após a separação de Gracyanne Barbosa, 40.

O que aconteceu

Huck comentou com Tati Machado, participante do Dança dos Famosos, que Belo precisa "seguir a vida" após o fim do casamento. "Posso contar um fofoca? Antes do jogo, o Belo veio aqui, cantou, falou... Tem aquelas fofocas todas e a gente acha que tem que se divertir. A vida segue, né? A fila anda, né? A gente precisa andar pra frente."