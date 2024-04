Guipa diz que 'manjou' pênis de vileiro: 'Morenão deve ter piroc* grande'

Guipa, então, confidencia que não conseguiu deixar de observar o pênis do colega de confinamento. "Vou falar pra você, vou falar. As duas deram uma manjada e eu também manjei. Vamos falar a verdade, caralh*?."

"Do tamanho da minha dura a dele mole". Sem papas na língua, Guipa confessou ter confirmado as "suspeitas" sobre o tamanho do órgão sexual de colega de A Grande Conquista 2.

O cara é um morenão desse e deve ter a piroc* grande. Eu manjei pra ver e não é que tem, filha da pu**. Do tamanho da minha dura a dele mole.

Guipa

A confissão fez os participantes do reality show da Record caírem na gargalhada. Michael, por sua vez, cumprimentou Guipa e encerra o assunto. "Tranquilo, velho."

