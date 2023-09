MC Cabelinho cancela show e deixa fãs revoltados: 'Inconsequente'

MC Cabelinho, 27, cancelou um show que estava programado para domingo (17), no I Love Trap, em Petrolina, Pernambuco. A organização do evento afirma que o artista não quis subir ao palco porque o local não estava equipado com efeitos especiais. O músico foi xingado por fãs que aguardavam pela apresentação.

A Sucesso Promoções alega que cumpriu todas as cláusulas do contrato. "Apenas a empresa contratada para fazer os efeitos quebrou o caminhão e não chegou a tempo. Simplesmente o artista se negou a fazer o show", informou a empresa, por meio de nota nas redes sociais.

A empresa classificou como "inconsequente" o comportamento do músico. "Simplesmente o artista se negou a fazer o show. Uma falta de consideração com seus fãs, que o aguardavam ansiosamente em frente ao palco. Os fãs queriam vê-lo cantar. Lamentavelmente ele se negou a fazer o show sem os efeitos. Só nos resta a opção de devolver os ingressos para remarcar uma futura data."