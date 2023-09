Namorada de Arthur Aguiar diz como descobriu gravidez: 'Fiquei chocada'

Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, revelou como descobriu gravidez de segundo filho do ator em suas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, ela mostrou sua funcionária Aline Ferraz contando como desconfiou da gestação da chefe. "A gente vinha trabalhar e ela estava quietinha. Ela sempre foi muito animada. Ela chegava aqui e eu dizia que ela estava diferente, já via essa mudança nela. Mas ela falava 'não, eu não tô'. Beleza. Um dia fomos fazer uma maquiagem na casa dela e ela sentou no sofá. Fiquei reparando que o corpo dela já estava diferente".

"Detalhe, eu estava com quatro semanas só. É louco", comentou Jheny. Aline relembrou que recebeu ameaça de de missão. "Faz o teste, você está grávida. Ela me disse: 'se eu não estiver grávida, você está demitida'. Pode me mandar embora".