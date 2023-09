Amiga de Neymar, empresária: quem é a mãe do 2º filho de Arthur Aguiar?

Primeiro filho do relacionamento: em vídeo postado no Instagram, o campeão do BBB 22 (Globo) surge ao lado da namorada, inicialmente, fazendo publicidade de uma marca de pomada. No fim, ele faz um coração na barriga da companheira para anunciar a chegada do primeiro filho da relação.

"Estamos ansiosos": Arthur celebra "finalmente" ter conseguido se tornar pai novamente e conta que Jheny está para completar cinco meses de gestação.

"Finalmente podemos dizer: estamos grávidos!!! Será que vem uma mini jheny ou um mini Arthur? Nossa, foi muito difícil esperar até agora pra poder dividir isso com vocês. A gente queria esperar fazer todos os exames, ter certeza que estava tudo bem para poder anunciar. Nosso bebê já tá com 20 semanas! Agora é contagem regressiva! Estamos ansiosos demais!", escreveu.

Mensagens de carinho: amigos e fãs deixaram recados de carinho para Arthur Aguiar e sua companheira no Instagram. "Deus abençoe muitoooo! Que venha com muita saúde", escreveu Viih Tube.

Inicio do relacionamento: o casal assumiu o relacionamento em junho passado após serem flagrados curtindo o Dia dos Namorados em um evento da NBA, em São Paulo.:

Primeira filha de Arthur Aguiar: o ator será pai pela segunda vez. Ele foi casado com Maíra Cardi e tem a pequena Sophia Cardi (5).