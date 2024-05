Jeniffer Nascimento tem reação alérgica comendo lagosta: 'Desesperador'

Ela explicou que os sintomas avançaram rapidamente. "Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador."

Jeniffer já está em casa. A atriz afirmou que tomou medicamentos e agora vai fazer acompanhamento, além de procurar um alergista. Segundo ela, o maior risco teria sido ela broncoaspirar. Neste caso, ela precisaria ser intubada. Ela já teve alta e está em casa.