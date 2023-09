Ex-BBB Jaquelline é confirmada em A Fazenda 15

Jaqueline Grohalski, mais conhecida como Jaquelline, foi confirmada em A Fazenda 15 (Record). A cantora de funk ficou famosa após participar do Big Brother Brasil (Globo).

A Fazenda 15

No Instagram, a famosa anunciou sua entrada no reality. "Cancelada eu já sou, mas é A Fazenda. Então, senta aí e assiste", disse no vídeo.

No comunicado, os administradores do perfil de Jaquelline reforçaram: "5 anos após participar da maior loucura de sua vida, a gata resolveu retornar para o jogo! Ela está vindo com sangue nos olhos (e ainda mais apimentada). E de uma coisa é certa, o entretenimento está mais do que garantido dentro e fora do reality".