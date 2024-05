'Tá bombando': quem é a 'rainha dos memes' repostada por Madonna?

Madonna compartilhou uma série de memes no Instagram. Um deles mostra a influenciadora Tulla Luana dizendo: "Galera, eu tô muito fora de mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz".

Meu direct tá bombando porque a Madonna postou um meme meu. Estou com vontade de chorar... Imagina conhecer a Madonna no Copacabana Palace. É ir junto com o aparelho de pressão... Madonna, quero te conhecer. Me ajuda, Itaú.

Tulla Luana via Instagram

Quem é Tulla Luana

Tulla Luana Fontes dos Santos, intitulada como Web Diva Tulla Luana, é conhecida por memes e gifs gerados a partir de seus vídeos. É Pernambucana e aquariana — nasceu em 5 de fevereiro de 1970. É casada com João Carlos e tem uma cadela chamada Pretty.