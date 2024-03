Flerte entre Letícia Spiller e Nizam começou no Carnaval; saiba bastidores

Ainda de acordo com apuração da coluna, Nizam esteve no camarote acompanhado de um amigo da Globo, enquanto Letícia foi com mais três acompanhantes, entre eles, contatos de trabalho dela - o que dificultou um pouco o flerte, já que ela também estava ali em uma "reunião de negócios".

Na área reservada, no entanto, eles se conheceram, conversaram, tiraram fotos, e trocaram contato. Letícia, na ocasião, não retribuiu o flerte, mas gostou de trocar contato com Nizam.

O jornalista Leo Dias, em seu portal, antecipou a imagem de Letícia e Nizam no Camarote MAR.

'Ela é um mulherão, e linda'

Procurado pela coluna, Nizam comentou com exclusividade sobre o comentário de Letícia Spiller, e afirmou que eles são "colegas":