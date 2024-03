Golaço do Domingão, Dona Déa merece respeito após saia justa com Yasmin

* Da Redação de Splash

Na edição deste domingo (17) do Domingão com Huck (Globo), Déa Lúcia, 76, confrontou Yasmin Brunet, 35, sobre as atitudes desta contra Davi Brito, 21, dentro do BBB (Globo). O discurso de Déa, porém, sofreu várias edições bastante evidentes, o que gerou reações incomodadas nas redes sociais.