Amabylle afirmou que a acusada tentou distorcer o caso: "Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu. Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos."

Zilu logo demonstrou seu apoio a Amabylle: "Você é uma pessoa de caráter ímpar. Competente como arquiteta, você é a melhor, o mundo precisa de pessoas corajosas como você pra acabar com esses fakes malditos, fica tranquila porque Deus está cuidando de você. Mil poderão cair ao teu lado; dez mil, à tua direita, mas nada o atingirá. Te amo", escreveu a ex de Zezé no post de Amabylle.

Amabylle postou um documento que supostamente comprova que Graciele é a dona do fake. Segundo a imagem postada pela arquiteta, o perfil é administrado por um email com o nome de Graciele.

Graciele pediu paciência e calma aos fãs: "Não queríamos isso, eu e o Zezé, a gente não gosta dessa exposição. Mas chega uma hora que não dá para a gente ficar quieto vendo as coisas acontecerem, como eu já fiquei muito calada a minha vida inteira, por respeito às outras pessoas. Então não dá. Mas tenham paciência e calma".