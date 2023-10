Na época que foi "destronada" da agremiação, Valesca chegou a desabafar em entrevista ao jornal Extra, e afirmou ter ficado magoada com a agremiação. Ela disse ter remanejado toda a sua agenda para atender os compromissos da Porto da Pedra.

Além de ter ocupado o posto de rainha na Porto da Pedra por três anos, Valesca foi musa do Salgueiro, mas optou por não desfilar mais na Sapucaí para fazer shows durante o período do Carnaval.

Mesmo longe dos desfiles, Valesca investiu em suas apresentações de Carnaval nos últimos anos. Ela apresentou o projeto "Carnavalesca" com shows especiais na folia. Em 2019, lançou o EP "Carnavalesca - De Volta Pra Gaiola", com músicas no ritmo de marchinha.