Lucas Lima e o filho, Theo, de 9 anos, foram vistos na manhã de hoje em uma loja de móveis planejados em Campinas, São Paulo. Segundo apuração da coluna, o músico, após anunciar o fim do casamento com Sandy, estava fazendo orçamento e escolhendo móveis de pronta entrega, em Campinas, para um quarto de criança.

Ainda de acordo com fontes da coluna, Lucas deixou Theo opinar na escolha dos novos móveis do quarto, mas não fechou o negócio, avisando que alguém da equipe entraria em contato. A assessoria de imprensa da Família Lima não confirmou se a compra será para a casa nova do músico após a separação.

Segundo o colunista Leo Dias, Sandy e Lucas viajaram para a EuroDisney antes de anunciar a separação para preparar o filho Theo sobre o fim do casamento. A ideia de Sandy e Lucas era mostrar ao garoto que, mesmo com o fim do casamento, os três continuariam sendo uma família.