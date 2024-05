Baseada em fatos reais, série troca gênero do filho de Pedro Dom: 'Ficção'

A Splash, a Prime Video disse que por se tratar "de uma obra livremente inspirada em fatos reais, há várias liberdades criativas."

Temporada encerra ciclo de sucesso

Os novos episódios mantêm o DNA de "Dom": cenas de ação bem elaboradas e diálogos dramáticos entre pai e filho — já que a obra é baseada em relatos do pai de Pedro Dom, Victor, e do livro de Tony Belotto. Na temporada, o "bandido gato" tenta viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida, mas a dívida com o chefe do tráfico da Rocinha e a polícia em sua cola não permitem.

Mais uma vez, Pedro Dom precisa se arriscar e fazer o seu maior e mais arriscado assalto até então — roubar um condomínio de pessoas milionárias. Seu pai, Victor (Flávio Tolezani) começa uma batalha contra o câncer, ao mesmo tempo, em que tenta encontrar salvação para o filho.

Teijido elenca os motivos da série fazer sucesso: drama familiar, Rio de Janeiro e cenas de ação. Exito da série, lançada em 2021, ultrapassou fronteiras e alcançou diversos países. Ele, que era diretor de fotografia das temporadas anterior, assumiu a direção da série após a morte de Breno Silveira — um dos responsáveis por tirar a série do papel e transformar as duas primeiras temporadas em sucesso.