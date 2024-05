Paolla Oliveira sobre pressão estética: 'Pedi para devolverem meus volumes'

A famosa destacou que preciso de tempo para adquirir autoconfiança e batalha diariamente para não deixar se abater pelas críticas. "Cada uma tem a própria estratégia para aumentar a sua autoconfiança. Do alto do meu privilégio, vejo que mulheres se identificam, porque enxergam que estamos todas no mesmo caminho, sob pressão, fico feliz que elas tenham me encontrado e que falem comigo sobre como o meu discurso as toca".

Paolla Oliveira também falou que nas vezes em que esteve "afastada do que era aceitável" socialmente foi por questões de saúde, mas só a criticavam sem questionar se ela estava bem. "Todas as vezes que estive afastada do que era o aceitável para a opinião alheia, estava sempre doente, com hipertireoidismo, precisando tomar corticoide até. Nunca ninguém perguntou se eu estava bem, não queriam saber se era algo importante para a minha saúde. O mundo nos valoriza não pelo que somos, mas pela nossa aparência, mulheres perdem oportunidades em várias áreas por isso, ela está errada de qualquer maneira. Espero o dia em que realmente vamos nos importar com o outro".