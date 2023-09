Depois de 11 anos no jornalismo da Globo e 1 ano e meio com Faustão na Band, Anne Lottermann, que deixou a TV aberta recentemente, se prepara para um projeto em "voo solo". A jornalista conta em entrevista que lançará um canal no Youtube, o "D'anne-se".

"Faço 40 anos [em outubro] e decidi que era a hora de ter um projeto focado para o público feminino. Minha energia está totalmente nisso agora. Sempre tive vontade de fazer algo para mim e, mesmo aberta para outras propostas que possam vir, quero poder ter algo particular, o meu voo solo", afirma.

A jornalista destaca que a temporada na Band surgiu de forma inesperada e, só com o fim do programa, ela realmente conseguiu pensar no que gostaria de viver na carreira.