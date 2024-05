Belo e Gracyanne cumpriram missão juntos; entenda previsão de astrólogo

Ricardo opina que o caminho para o ex-casal, daqui em diante, é mesmo a amizade. "A Gracyanne sempre vai enxergar o Belo como o grande amor da vida dela, mas eles não vão se conectar mais. Vão tentar o retorno com o tempo, mas vão perceber que não se encaixam mais. A partir daí, vai fluir uma belíssima amizade, sem atrito entre eles."

O astrólogo vislumbra uma nova companheira na vida de Belo, além de um futuro profissional dos mais interessantes para Gracyanne fora do Brasil. "Não vai demorar muito pra encontrar o grande amor de sua vida - uma pessoa que vai lhe trazer esse aspecto de família, de filhos. Já a Gracyanne tende a ir morar no exterior, buscando o caminho para se tornar uma das líderes do movimento fitness pelo mundo."

Dieguinho: Timing e cenografia põem em risco programa de Fernanda e Pitel

Dieguinho Schueng opina que o programa Na Cama com Pitel & Nanda já deveria ter estreado.

Dieguinho lamenta que a Globo tenha metido os pés pelas mãos ao 'segurar' o lançamento da atração estrelada por Giovanna Pitel, 24, e Fernanda Bande, 32. "Que timing errado é esse, Globo? O BBB acabou faz um mês! O programa já era para estar no ar, talvez terminando a temporada!"