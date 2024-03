Wanessa Camargo mostra que não aprendeu nada com o BBB 24

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que Wanessa só faz contribuir com o próprio cancelamento ao ter atitudes assim. "Ela podia ter ficado quieta. Está perdendo uma chance de não se queimar. O programa acabou [para a Wanessa], mas ela parece que continua jogando - e jogando errado."

Na visão do jornalista, a cantora está arranhando ainda mais seu conceito perante a opinião pública ao invés de recuperá-lo. "Eu sei que ela está preocupada com a carreira dela aqui fora, mas [mesmo assim] continua queimando a própria imagem. Ao invés de tentar piorar a sua imagem, ela só está piorando."

Leão concluiu mandando um recado à filha de Zezé di Camargo, para que repense os próprios atos e palavras. "Gosto da Wanessa, como cantora e como pessoa também, mas realmente... Wanessa, fica quietinha - ou pede para alguém te orientar, porque você está totalmente errada."

Yas: BBB 24 teve desfalques demais e é natural Boninho evitar expulsão

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito, 21, protagonizaram uma forte discussão no BBB 24 (Globo). Depois da dinâmica do Sincerão, Davi enfrentou o funkeiro para defender Matteus, 27, e a produção do programa teve de intervir para evitar que os dois se agredissem fisicamente.