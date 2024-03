MC Bin Laden parece desesperado no BBB 24 e chega a dar medo

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que os dois lados da confusão estavam errados. "Não estou do lado de nenhum deles. Uma briga nunca é bom para lado nenhum. Felizmente eles não chegaram ao finalmente - o que, se tivesse acontecido, seria grave."

O jornalista pensa, entretanto, que o funkeiro passou do ponto na forma como se dirigiu a Davi. "O Bin Laden o provocou de um jeito feio. Não sei se ele está desesperado por estar no paredão, mas pegou pesado. No Sincerão, ele não tinha argumento, só agredia... Fiquei com medo do jeito dele."

Leão entende que, ao contrário do que alegam alguns, Davi não chegou a agredir Bin fisicamente em momento algum. "Ele não deu cabeçada. Ele fazia um esforço para subir até a altura do olhar do Bin Laden, já que é um pouco mais baixo [que o funkeiro]. Ficou uma coisa uma esquisita, parecia que ele ia dar uma cabeçada - mas não deu."

Wanessa Camargo mostra que não aprendeu nada com o BBB 24

Wanessa Camargo, 41, usou as redes sociais para alfinetar Davi Brito após a confusão protagonizada por ele e MC Bin Laden no BBB 24 (Globo). "O bode expiatório aqui cansou", declarou ela, que, posteriormente, apagou o vídeo pedindo desculpas ao rapaz.