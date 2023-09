Leão recordou que Sheherazade vem de uma trajetória marcada por pontos duvidosos. "A história [profissional] da Rachel já é bem manchada, como a gente sabe. [risos] Foi minha colega, gosto dela, mas é uma história bem esquisita, de idas e vindas, de falar e se arrepender..."

Ele pensa que a jornalista fala mal de si mesma ao aceitar o convite para a atração da Record. "Não se encerra uma carreira, necessariamente, só por ir para A Fazenda sendo jornalista. O problema é que uma pessoa que entra em A Fazenda é alguém que não se leva a sério, que está para qualquer coisa que vier. O risco de baixar o nível ali é complicado."

Record finalmente acerta em estratégia de A Fazenda 15, diz Dieguinho

A Record inovou, neste ano de 2023, ao divulgar os nomes que comporão o elenco da nova temporada de A Fazenda dias antes da estreia. Tradicionalmente, a emissora mantém o suspense em torno da identidade dos peões até a data de lançamento.

Na visão de Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, a mudança de estratégia do canal foi acertadíssima. "Neste ano, eles apostaram em deixar o público saber o nome dos participantes antes da estreia oficial - porque já sabem que isso vai impulsionar as redes sociais a falar mais desses nomes. São nomes fortes, e eles têm ciência disso."