Fernanda Bande é a prova que enredo de 'bem contra o mal' falhou no BBB 24

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24 (Globo) e apontada por alguns como a vilã da edição, tem se destacado recebendo boas oportunidades desde que saiu do confinamento.

No Central Splash de ontem (30), Chico Barney avaliou o que pode ter levado a "Loba" a um pós-BBB próspero. "O sucesso da Fernanda aqui fora, especialmente com a contratação dela pelo Multishow, deixa um recado para a sociedade e para os postulantes ao BBB 25. Eu acho que o sucesso não é necessariamente sobre quem é a pessoa mais boazinha, livre de falhas, mas sobre a pessoa que consegue, de alguma maneira, se conectar a mais núcleos. Com suas controvérsias, com seus erros, com seus vacilos e acertos também".

"Eu sempre digo que a gente gosta das pessoas não pelo que elas têm de ruim, mas pelo que elas oferecem de bom. E, dentro disso, as pessoas são complicadas. E quando tem pessoas com menos filtros, às vezes assusta, às vezes é cancelada, às vezes enfrenta problemas. Mas, às vezes, também acabam se dando bem", continuou.