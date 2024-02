Festa de Beatriz foi extraordinária e cheia de vergonha alheia

Caos, delírio e psicodelia. É assim que Chico Barney descreveu, no Central Splash de hoje (29), a festa da Líder Beatriz na noite de ontem (28) no BBB 24 (Globo). "Foi muito engraçada e praticamente todas as cenas viraram meme", avaliou o comentarista.

No ponto alto da festa, o patrocinador pediu para que Beatriz gravasse vídeos vendendo itens dispostos na decoração, como os morangos, com os quais ela já trabalhou no passado.