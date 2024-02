Tadeu convoca elenco para guerra após fracasso retumbante

Luigi foi embora do BBB 24! O principal recado da eliminação para a casa por si só já era bom — Bin Laden e seus asseclas mais uma vez não estavam do lado certo da história, digamos assim.

Mas Tadeu Schmidt fez questão de aproveitar o ensejo para fazer um discurso que continha uma orientação importante para todo o elenco. Mais do que isso, foi uma convocação para a guerra.

O apresentador sublinhou de maneira pouco sutil que Luigi caiu fora pela falta de protagonismo. E que não aproveitou as oportunidades que teve de brilhar. Isso no dia seguinte ao fracasso monumental do famigerado Sincerão — no qual o agora ex-BBB teve uma participação particularmente pífia.