Roberto de Carvalho assiste a ensaio de musical sobre Rita Lee

Roberto de Carvalho emocionou a todo o elenco e equipe de "Rita Lee: uma autobiografia musical" ao assistir a um ensaio na última sexta-feira (29). Roberto se divertiu, ficou tocado e elogiou o texto e as atuações, em especial as de Mel Lisboa, que faz sua parceira de alma Rita Lee, e de Bruno Fraga, que o interpreta na peça. O espetáculo é baseado no livro "Rita Lee: uma autobiografia" e estreia dia 26 de abril no Teatro Porto, em São Paulo. O roteiro é de Guilherme Samora, o Phantom no livro, e a direção de Marcio Macena e Debora Dubois.

Mel Lisboa, Roberto de Carvalho e Bruno Fraga Imagem: Guilherme Samora/Divulgação

Roberto fala sobre a experiência de assistir a tudo em primeira mão: "Ah, que delícia me deparar com essa caixinha de surpresas. É como contemplar por frestas invisíveis a história do meu amor, a nossa história, encenada por uma garotada tão talentosa, afinadíssima no sentido musical e espiritual, e viajar no tempo e no espaço para outras épocas em que a vida era tão intensa para nós dois e tantos personagens materializados ali. A Rita (Mel) e o Roberto (Bruno) são um show à parte. Num certo sentido, um aprimoramento do discurso. Tudo tão vibrante, kaleidoscópico. Vambora nessa viagem. Eu vou na primeira fila!". Os ingressos já estão à venda no site do Teatro Porto.