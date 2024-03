Sugestão de mesa posta para se inspirar nesta Páscoa

A Páscoa é uma das datas mais doces do ano, onde os comércios se enfeitam com coelhos e os mercados oferecem ovos de chocolate. Mas, longe da comercialização de produtos, a data também representa união e fé e muitas famílias fazem deste momento uma oportunidade para se juntarem e fazerem um belo almoço no domingo.

Imagem: Reprodução

Para além do cardápio, receber a família em uma bela mesa também é uma forma especial de celebração. Quem afirma é Janine Antunes, Consultora e especialista em Mesa Posta e Etiqueta à Mesa, que aproveita a ocasião para mostrar que dá para fazer bonito com acessórios que não tem o custo alto e que depois são fáceis de guardar. A dica é ser criativo e prestar atenção às composições. "Para uma bela mesa posta é necessário separar o que pretende usar, como talheres, guardanapos de tecidos, as louças e a decoração. Os enfeites temáticos podem ser utilizados, mas a dica aqui é tornar tudo funcional e agradável, prestando atenção aos detalhes de como misturar os tons, a ordem dos talheres, a sobreposição dos pratos e as escolhas de taças ou copos.", diz Janine. Confira duas opções de mesa posta para se inspirar nesta Páscoa: