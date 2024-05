Eric Clapton anuncia show extra intimista em São Paulo

A turnê mundial que celebra os 60 anos de carreira de Eric Clapton acaba de ganhar mais uma data no Brasil. O cantor se apresentará no dia 28 de setembro no VIBRA São Paulo. Os ingressos estarão disponíveis em pré-venda para clientes com cartão Santander a partir de 4 de junho às 10h e para o público geral a partir de 6 de junho às 10h. As apresentações no país contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

Eric Clapton Imagem: Divulgação

Estas serão as primeiras apresentações de Eric no país em mais de uma década: a última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.