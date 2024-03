Desvendando as Oportunidades: Visto de Investimento E-2 nos Estados Unidos

Por: Flávia Santos Lloyd

O visto E-2 é uma valiosa porta de entrada para investidores estrangeiros que almejam estabelecer ou operar um empreendimento nos Estados Unidos.

O propósito do visto E-2 é fomentar investimentos estrangeiros e impulsionar o crescimento econômico nos Estados Unidos, proporcionando uma gama de benefícios para investidores que desejam residir e trabalhar no país. Uma das vantagens primordiais do visto E-2 é a possibilidade de trazer imediatamente membros da família, como cônjuges e filhos, para viver e estudar nos EUA. Adicionalmente, esse visto oferece flexibilidade na escolha de empreendimentos comerciais, permitindo que os investidores sigam suas ambições empreendedoras em diversos setores.

A elegibilidade para o visto E-2 exige que os investidores estrangeiros atendam a critérios específicos. Primeiramente, devem ser nacionais de um país que mantenha um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, incluindo a disposição E-2. Além disso, é necessário realizar um investimento substancial em uma empresa legítima dos EUA e demonstrar a intenção de desenvolver e administrar o negócio. Embora não haja um valor mínimo fixo de investimento, este deve ser proporcional ao custo total do negócio, estando em risco e com capacidade de gerar renda e empregos.