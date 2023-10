Amaury Jr.

Colunista do UOL

A Route 66 é uma das estradas mais famosas do mundo e muitos viajantes sonham em percorrê-la de ponta a ponta. Em breve, seus visitantes que dirigem carros elétricos terão uma nova parada: um cinema drive-in com posto de recarga de veículos elétricos, principalmente Tesla, já que o local foi criado por Elon Musk.

Projeto do cinema drive-in da Tesla Imagem: Reprodução

Elon Musk o descreveu como sendo "uma mistura de Grease com Os Jetsons". Ou seja, um diner americano à moda dos anos 50 com design futurista. Estará localizado em plena Santa Monica Boulevard, West Hollywood - perto do ponto de chegada da Route 66 (embora nada impeça que seja o ponto de partida). O espaço terá 32 estações de recarga, um rooftop, um restaurante, duas telas de cinema e ficará aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. O projeto está em andamento e deve ser concluído ainda este ano.