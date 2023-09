Amaury Jr.

Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil com apresentações em mais de 40 países pelo mundo, o cantor Thiago Arancam estará em São Paulo nos dias 06 e 07 de outubro para a apresentação de sua nova turnê "Tributo Três Tenores". O espetáculo acontece no palco do Teatro Villa Lobos e presta uma verdadeira homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que projetou a música clássica para o mundo.

Thiago Arancam Imagem: Divulgação

No show, Arancam revive momentos especiais da carreira e, através do repertório, relembra o estrondoso sucesso do trio, reforçando que a música clássica pode alcançar todos os públicos e ganhar novos espaços. "Os três tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções conhecidas na voz de Edith Piaf e de Frank Sinatra. Eles trouxeram um novo olhar para a música erudita", destaca o cantor.

SERVIÇO

Thiago Arancam - Turnê Tributo Três Tenores em São Paulo

Data: 06 e 07 de outubro (sexta-feira e sábado)

Local: Teatro Villa Lobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jd. Universidade Pinheiros - São Paulo (SP)

Informações e vendas: Sympla