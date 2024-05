R$ 5.000 por corrida de 2 minutos: taxista dá golpe em turista e é preso

Sem conseguir o dinheiro que queria, o motorista tentou fugir com as malas do turista ainda dentro do carro. O turista conseguiu entrar no carro novamente, recuperar suas malas e fugir do veículo, mas acabou machucou a sua perna.

O canadense procurou a ajuda de um segurança após o ocorrido. Segundo o site de notícias local "Diário de Yucatán", o turista acredita que ele também tinha envolvimento no golpe, porque foi pouco solícito.

Sem saída, ele chamou a polícia que, ao chegar no aeroporto, prendeu o motorista do táxi. A Procuradoria Geral do Estado fez uma acusação formal por extorsão contra o taxista. Traumatizado, Cormier disse que não voltará ao México nunca mais.