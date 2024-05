Crime macabro espanta compradores de mansão de R$ 12 milhões em Los Angeles

Em 2016, ela foi vendida à Lisa Bloom, advogada de Harvey Weinstein, ex-produtor hollywoodiano condenado por estupro. Ela e o marido pagaram cerca de US$ 2,3 milhões (R$ 11,8 milhões). Lisa teria tentado reformar totalmente a mansão do crime e retirou todo o acabamento do endereço, deixando apenas a estrutura em madeira da casa — mas acabou desistindo dos planos em meio a problemas financeiros e a polêmica do caso.

Em 2020, ela foi comprada pelo construtor Ephi Zlotnitsky por US$ 2,35 milhões (R$ 12 milhões), que nunca falou publicamente sobre seus planos e não levou à frente nenhum projeto no endereço. Em 2022, o interesse público na Los Feliz Murder Mansion cresceu depois que ela foi vista na série "Buying Beverly Hills", da Netflix.

Imagem: Reprodução/Zillow

No episódio, o corretor Jon Grauman da imobiliária The Agency se encontra com o arquiteto Richard Landry para discutir possíveis planos para reformar a casa, "lavá-la de seu passado" e "transformá-la em uma das residências mais espetaculares do lado leste de Los Angeles". Nada foi feito e, apesar de ela ter chegado a ser colocada à venda por US$ 5,5 milhões (R$ 28,2 milhões), ela foi retirada do mercado em novembro de 2022.

Zlotnisky, que ainda é dono do imóvel, possui uma dívida de US$ 3,19 milhões (R$ 16,35 milhões) em relação à compra e, por isso, o número 2475 pode ir a leilão em breve, segundo informações do jornal The New York Post. Caso isso ocorra, o valor final do endereço onde ninguém quer morar pode se tornar ainda mais baixo.