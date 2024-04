Estas 15 cidades são os melhores destinos do mundo para solteiros

1º: Tóquio, no Japão

Tóquio, no Japão Imagem: Getty Images

Por que é boa para os solteiros? A cidade não foi apenas considerada um destino atrativo para os viajantes solteiros, com seus altos índices de segurança —mas também obteve boas avaliações de salário médio por pessoa, aluguel barato e baixo custo de vida, para quem pretende fixar raízes por lá por um tempo.

2º: Doha, no Qatar

Vista de Doha, no Qatar Imagem: ziadghasan / 500px/Getty Images/500px

Por que é boa para os solteiros? Com um salário médio levemente maior do que o de Tóquio, Doha também foi considerada mais segura que a campeã. No entanto, o custo do aluguel e a percentagem de pessoas solteiras em seu território foram muito menores do que os da capital japonesa, o que a fez perder pontos na avaliação do estudo —por isso, o segundo lugar.