Lençóis Maranhenses estão entre os 10 mais belos parques nacionais do mundo

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, foi escolhido um dos 10 mais lindos parques nacionais de todo o mundo, segundo levantamento da empresa de armazenamento de bagagens Bounce.

Para chegar ao resultado final, a equipe da companhia levou em consideração o número de citações em posts no Instagram, avaliações positivas de viajantes no Google Reviews, pesquisas no Google e número de visualizações de vídeos de viajantes no TikTok durante o ano de 2023. Também se somou à média uma nota subjetiva de beleza dada ao destino.

Portanto, apesar de o parque mais admirado no TikTok ter sido o Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, na Indonésia, com mais de 1 bilhão de visualizações em vídeos, e de o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, ter levado a melhor no Google com mais de 2.114.500 buscas por ele na ferramenta, quem saiu vencedor foi o Parque Nacional Kruger, na África do Sul.