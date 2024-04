Buraco na parede e cano aparente: bares em ruínas são sensação em Budapeste

Ao entrar em um desses bares, a grande surpresa é que não há muitos móveis, ou pelo menos nenhum novo. Os que estão lá também não combinam entre si. A decoração é antiga e eclética e, como os edifícios não foram reformados, ainda existem buracos nas paredes e encanamentos visíveis, mantendo uma aparência autêntica e cheia de história do século passado.

Esses pubs são lugares artísticos e descolados, e estão sempre cheios de pessoas conversando, dançando e bebendo.

Bairro Judeu

Imagem: iStock

Concentrados no Distrito 7 (também conhecido como Bairro Judeu) os bares ruínas são uma mistura de bares, restaurantes e em alguns casos até mesmo centros culturais e artísticos. Mas há uma razão para essa região ter sido o berço desse tipo de empreendimento.

No início dos anos 2000, o interior do Distrito 7 era cheio de edifícios, fábricas, armazéns e lojas abandonadas. Antigamente local do gueto judeu, o histórico bairro ficou em ruínas nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, após a deportação de cerca de dez mil judeus.