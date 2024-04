Quer se casar na praia? Planejar é essencial para que o 'sim' seja perfeito

Nadia Ramos de Oliveira e Luiz Felipe Matta Imagem: Arquivo pessoal

Nadia também diz que não faria nada diferente, talvez ter aceitado ajuda antes para não precisar correr tanto atrás de fornecedores menores. Deu certo porque todos que prestaram serviços eram moradores da região, empreendedores pequenos, o que a deixou mais animada.

O que é importante se atentar

Maria Amelia Polydoro, gerente de Experiências de Grupos e Eventos, do resort all inclusive Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia; e Renata Hoff, especialista em organização, execução e coordenação de casamentos, de Porto Alegre (RS), pontuam as principais questões que devem ser avaliadas por quem sonha com casamento na praia.

Questões climáticas: são o principal desafio, principalmente na parte litorânea do país mais suscetível a chuvas durante parte do ano. A dica é estudar as condições meteorológicas de cada região e apostar nos meses com menor probabilidade de precipitação, mas sempre pensando em um plano alternativo, caso a previsão mude. Na região Nordeste, são maiores as chances de tempo bom quase todos os meses.

Decoração: aproveitar o entorno natural é a melhor alternativa. Em cerimônia pé na areia, bastam um arco de flores fixado ao chão e algumas flores em cestos ou jarros na passarela da noiva. Se a festa for em local coberto, a ornamentação pode seguir temas florais e tropicais.