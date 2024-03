Páscoa: 6 receitas de bacalhau para preparar no feriado

Tempere o bacalhau com sal, pimenta, alho e alecrim. Coloque em uma forma e cubra com azeite. Leve ao fogo a 90°C por aproximadamente 2h. A temperatura precisa ser bem baixa para não fritar as postas do peixe.

Após a cocção estar completa, drene todo o líquido e emulsione com um mixer até obter uma textura ligeiramente cremosa. Ajuste sal e pimenta, se necessário.

Montagem

Disponha o molho no prato e sirva com a posta do bacalhau e um grande fio de azeite. Inclua vegetais salteados e rúcula selvática bem fresca.

Receita do chef Martin Casilli do SKY Hall Garden



*Receitas publicadas originalmente em 22/12/2023