Natal, Gramado e São Paulo estão em lista de melhores destinos para 2024

A plataforma de viagens TripAdvisor divulgou nesta terça (9) seu Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2024 e entre eles estão algumas cidades brasileiras em destaque.

Natal desponta no 20° lugar como destino natural que deve atrair mais visitantes este ano. A capital do Rio Grande do Norte é reconhecida pela proximidade de belas praias, e outros destinos como Genipabu e Pipa, em Tibau do Sul. Há destaque ainda para os passeios nas dunas e a visita ao maior cajueiro do mundo.

Já São Paulo aparece como o 24° destino para se ficar de olho quando o assunto é gastronomia - dando destaque aos restaurantes do bairro dos Jardins.