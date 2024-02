Brasileira ganha prêmio internacional com foto subaquática no Recife

A dona desse feito é Fabi Fregonesi (@fabi_dive), que ficou em terceiro lugar na categoria de Naufrágios com a foto 'Set Sail' ('Hora de Zarpar', em português), feita no Recife.

Com isso, ela se torna também a primeira mulher brasileira a ser premiada na história desse concurso e consolida uma posição importante entre os melhores fotógrafos subaquáticos do mundo.

"Estou imensamente feliz com o reconhecimento e por representar o Brasil. E ainda mais realizada por ter sido com uma fotografia feita no nosso país e, com isso, mostrar como temos mergulhos e fotógrafos com potencial de ganhar os concursos internacionais mais concorridos, incluindo o UPY", conta Fabi.

A foto premiada foi feita em um naufrágio chamado Virgo e mostra um enorme cardume de peixes em uma formação que lembra uma vela de barco.

Nesse dia, quando cheguei no Virgo, me deparei com esse cardume que, naquele momento, me deu a sensação de que o barco estava pronto para iniciar navegação rumo a uma aventura desconhecida. Na hora pensei que precisava registrar, e foi o tempo de planejar rapidamente a foto que queria tirar. Cardumes podem mudar de formação muito rápido e foi isso que aconteceu: segundos depois da foto, a forma já estava completamente diferente. E, na minha opinião, uma das magias da fotografia é eternizar um momento que, muitas vezes, dura milésimos de segundos. Fabi Fregonesi

Ela conta que, apesar de tirar foto desde 2012, foi a primeira vez que se inscreveu para um concurso internacional para ter feedback sobre suas fotos e ir se aperfeiçoando, mas não esperava um resultado tão positivo logo de cara. Além da foto premiada, ela teve mais duas fotos finalistas e outras duas que chegaram até as quartas de final.