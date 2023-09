Diária de R$ 14 mil: como é hotel de SP eleito o melhor da América do Sul

O hotel Rosewood São Paulo foi eleito o 27º melhor do mundo e o melhor da América do Sul na primeira edição do 50 Best Hotels. A 50 Best, organização que realiza anualmente os prêmios The World's 50 Best Bars e The World's 50 Best Restaurants com o melhor da gastronomia e coquetelaria internacional, anunciou os 50 melhores hotéis do mundo em 2023 em Londres nesta terça-feira (19).

Com móveis feitos sob medida e objetos de arte, a suíte Premier, a maior acomodação do hotel, é composta por um quarto com cama king-size, uma sala de estar e uma área de jantar e uma noite no espaço sai entre R$ 10 mil e R$ 13.810.

Já o menor quarto oferecido é o Classic King, com 43 m² e diárias a partir de R$ 2.800. Assim como as outras acomodações do hotel, essa também conta com uma cama king-size e banheiro de mármore.