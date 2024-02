Brilhos de Beyoncé, miçangas, joias de corpo: as tendências para o Carnaval

Segundo Flávia Akemi, não teremos muitas novidades na parte de baixo do look: as hot pants continuam bombando, enquanto os meninos devem apostar em leggings em cores chamativas. "No entanto, devemos acessorizar mais essa parte de baixo", diz. Cintos com muito brilho, saias de crochê ou macramê e joias de corpo vão ganhar um destaque maior. O importante é fazer brilhar.

Luvas de arrastão

Imagem: Reprodução

Mesmo com o calor, as luvas vão estar nas ruas novamente. Principalmente as transparentes, em tule, ou as em arrastão. Elas devem ser feitas com a meia que estourou no Carnaval passado e que, neste ano, ganha uma sobrevida como o acessório para as mãos. Levanta qualquer look mais básico.