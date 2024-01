'Fechada? Como assim?' 12 atrações que não poderão ser visitadas em 2024

O risco era conhecido, tanto que a Tromba do Elefante era mantida isolada dos turistas por cordões há mais de uma década. No entanto, não houve como conter a força dos ventos e do impacto da água do mar e o cartão postal deixou de existir.

8. Sycamore Gap, em Northumberland (Reino Unido)

Fotos mostram árvore Sycamore Gap antes e depois de ser derrubada na Inglaterra Imagem: Oli Scarff/AFP

O Sycamore Gap era um dos cartões postais ingleses mais reconhecidos, em que reinava uma árvore de bordo de 200 anos em uma área verde montanhosa próxima à fronteira com a Escócia e à Muralha de Adriano, fortificação romana na Bretanha construída no ano 122.

A paisagem, imortalizada no filme de 1991 "Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões", perdeu sua magia após um adolescente de 16 anos derrubar a árvore com uma motosserra em setembro de 2023.

Atualmente, as autoridades britânicas estudam o que fazer com a árvore derrubada e com o local.