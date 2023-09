Navio italiano chamado de 'o mais bonito do mundo' passará pelo Brasil

O veleiro militar italiano Amerigo Vespucci Imagem: Divulgação/Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre

O navio, chamado na Itália de "mais bonito do mundo", aportará em Fortaleza em 4 de outubro, no cais 106 do Porto de Mucuripe, onde ficará até 8 de outubro e a viagem será retomada tendo o Rio de Janeiro como próxima parada.

No dia 7 de outubro, o navio estará aberto para a visitação guiada e gratuita do público cearense, que poderá conhecer todas as curiosidades e funcionalidades do navio.

Embaração histórica

Criado em 1930, o navio Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. Com o lema "Não quem começa, mas quem persevera", o veleiro que fica alocado no porto La Spezia, realiza todos os anos atividades de formação de alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italiano.

De 1931 a 2022, realizou 86 Campanhas de Instrução a alunos da 1ª Turma da Academia Naval, das quais 45 foram no Norte da Europa, 26 no Mediterrâneo, 4 no Atlântico Leste, 8 na América do Norte, 1 na América do Sul e 2 no contexto da única circunavegação do globo, realizada entre maio de 2002 e setembro de 2003.